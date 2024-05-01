استمرار احتجاز مشتبه به في حادث مقتل صبي طعنا في لندن

يتلقى مشتبه به في جريمة قتل العلاج في المستشفى ببريطانيا، بعد مقتل صبي "14 عاما" وإصابة 4 آخرين في حادث طعن بشرق لندن.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية، أنه تم صعق المشتبه به / 36 عاما/ وإلقاء القبض عليه في هاينولت، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى عقب إصابته عندما اصطدمت سيارته الفان بمنزل.

وأصيب 4 أشخاص آخرين في الهجوم، من بينهم اثنان من رجال الشرطة، حيث أصيبا بإصابات تطلبت الجراحة ولكنها ليست مهددة للحياة، بالإضافة إلى شخصين من العامة، كما أن إصابتهما لم تكن مهددة للحياة أيضا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن قائد الشرطة، قوله إنه لا يعتقد أن الهجوم كان موجها فضلا عن أنه لا يعتقد أنه مرتبط بالإرهاب.

وقالت الشرطة، إنه تم صعق المشتبه به وإلقاء القبض عليه في موقع الحادث، ولكن لم يتم استجوابه بعد بسبب إصابته.