وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك اليوم الثلاثاء وصول عدد البائعين الذين يستخدمون منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالتطبيق إلى أكثر من 15 مليون بائع على مستوى العالم بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها حوالي 6 ملايين بائع عن الربع الثالث من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة وصل عدد البائعين الذين يبيعون سلعهم إلى المستخدمين الأمريكيين خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أكثر من 500 ألف بائع، وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل خلال الربع الثالث من العام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقرير "تيك توك للتسوق الآمن" الأول الذي تصدره الشركة يؤكد نمو التجارة الإلكترونية على تطبيق بث الفيديوهات القصيرة، في الوقت الذي يحاول فيه التطبيق ضمان أفضل وسائل الحماية لمستخدمي منصة التجارة الإلكترونية. وقالت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق والموجود مقرها في الصين إنها حظرت أكثر من مليوني بائع بسبب فشلهم في الوفاء باشتراطات المنصة وأكثر من مليون بائع لانتهاك قواعد المنصة.

وتعتبر بايت دانس التجارة الإلكترونية ثاني أكبر مصدر للإيرادات في تطبيق تيك توك، ووسيلة لضمان قضاء المستخدمين أطول وقت ممكن وأكبر مبالغ مالية ممكن على استخدام التطبيق. وبدأت الشركة نشاط التجارة الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا ثم توسعت لتشمل بريطانيا، وفي العام الماضي وفرت الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة.