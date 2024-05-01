القبض على أكثر من 60 شخصا خلال احتجاجات في جورجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب وزير داخلية جورجيا ألكسندر داراخفيليدزه، اليوم الأربعاء، في العاصمة تبليسي، إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 63 شخصا شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.

واستخدمت القوات الأمنية خلال الليل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهروات ضد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتتعلق الاحتجاجات منذ أسابيع برفض خطط الحكومة لمنع التأثير الأجنبي المزعوم على المجتمع المدني الجورجي.

ومن المقرر اليوم الأربعاء، مواصلة القراءة الثانية لهذا القانون في برلمان جورجيا، المرشحة حاليا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين مساء أمس الثلاثاء، حيث أجبرتهم على الابتعاد عن مبنى البرلمان. وهدأ الوضع فقط خلال الليل.

وتم الإعلان عن الأعداد لاحتجاجات جديدة اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن الخلاف يتعلق بقانون، مماثل لقانون في روسيا، يصنف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج على أنها من العملاء الأجانب.

ويشار إلى أن الكثير من المشاريع التي تروج للديمقراطية تعمل بأموال من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم، إن الهدف من القانون مزيد من الشفافية.

ويتوقع المنتقدون، أن يتم إساءة استخدام القانون لوقف تدفق الأموال وقمع القوى الموالية للغرب.