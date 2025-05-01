لامين يامال: سنقاتل في الإياب وهدفنا المباراة النهائية

أعرب لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن تفاؤله الكبير بإمكانية التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم التعادل المثير (3-3) أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف النهائي على ملعب لويس كومبانيس.

وقال يامال في تصريحات لصحيفة "ماركا" عقب المباراة: "كنا نثق بقدرتنا على الفوز، لكن الآن كل التركيز على الإياب، وسنذهب إلى إيطاليا لحسم التأهل".

ولم يُخفِ اللاعب الشاب شعوره بانزعاج عضلي بسيط أثناء الإحماء، موضحًا: "شعرت بشيء غير طبيعي بعد تسديدة، لكن الجهاز الطبي طمأنني وسمح لي بالمشاركة".

وعن مستواه في اللقاء، قال: "دائمًا أقدم كل ما لديّ للفريق، كنت أتمنى الفوز لكننا لم نوفق. سنبذل أقصى جهدنا في الإياب، وأنا واثق من العبور إلى النهائي".

ورغم مشاركته رقم 100 بقميص برشلونة، لم يظهر يامال فرحًا، حيث علق: "الفوز أهم من أي رقم شخصي. الصورة التذكارية جميلة، لكنني لم أكن راضيًا عن النتيجة".

واختتم اللاعب الشاب تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير والداعمين: "أشكر كل من يقدّر مجهودي، وسأواصل تقديم الأفضل. نحن على بُعد خطوة من النهائي، وسنقاتل لتحقيق الحلم".