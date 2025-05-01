وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران: ستدفع ثمن دعمها للحوثيين

حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إيران، أمس الأربعاء، من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن، وذلك رغم استئناف الولايات المتحدة المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وكتب هيجسيث في منشور عبر منصة "إكس": "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما الذي تفعلونه. وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعاد هيجسيث لاحقا على حسابه الشخصي على "إكس" نشر رسالة سبق أن نشرها الرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" في مارس، والتي قال فيها الأخير إنه سيعتبر إيران مسئولة عن أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة، بوساطة من سلطنة عمان، بهدف إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ويرفع أيضا العقوبات الاقتصادية القاصمة التي تفرضها واشنطن عليها.

ومن المقرر أن يلتقي الجانبان من جديد في روما يوم السبت.