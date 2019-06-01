الجيش الأمريكي يدرس استخدام الأسماك في التجسس

اقترحت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، مبادرة جديدة تحت عنوان «مجسات الحياة البحرية المتواصلة PALS»، لاستخدام الأسماك في مراقبة الأنشطة البشرية التي تتم تحت المياه، وهو ما قد يساعد في التجسس على الدول المعادية لها.

وتستهدف هذه المبادرة، حسبما نشرته «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، معرفة ما إذا كانت الكائنات البحرية، وخاصة العوالق والبلانكتون اللامعة وسمك الهامور العملاق قادرة على أن تكون بمثابة مكون لأنظمة مراقبة تحت المياه، واكتشاف طائرات دون الطيار التي تحلق فوق المحيطات، وكذلك أيضًا الغواصات النووية الكبيرة.