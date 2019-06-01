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تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 5ر146 مليار جنيه خلال يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 34 و35 و34 و37 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2022) بملياري جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2024) بقيمة 750ر1 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أبريل 2026) بقيمة 5ر1 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2029) بقيمة 250ر1 مليار جنيه.