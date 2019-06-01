رئيس الحركة الاتحادية الوطنية: تشتت الأحزاب السودانية أصبح معيقا للثورة

اعتبر رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بولاية الجزيرة في السودان، الأمين الصديق الهندي، أن تشتت الاحزاب السودانية أصبح معيقا للثورة ولا يحقق مكتسباتها.

وقال الهندي، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها اليوم السبت، إن "واحدا من نجاحات الثورة وجود جيش قوي يدافع ويحمي مكتسبات الشعب السوداني، خاصة ونحن نعيش في عالم يستهدف القوي الضعيف".

وأضاف: "مازالت القوى الإمبريالية ممثلة في مؤسسات العولمة التي لها شركات متعددة الجنسيات، تحاول استغلال ثروات العالم الثالث لتغني شعوب الشمال الغني في أصله وتفقر شعوب العالم الثالث".

وأكد على ضرورة تقوية الصف الوطني ووحدته والابتعاد عن تدويل القضية السوانية إقليميا وعالميا، مشددا على احترام ما يخدم المصالح السودانية في إطار العلاقات الخارجية.

ورأى الهندي أن من يجتمعون بداخل سفارات الدول الخارجية والأجنبية بالخرطوم أخطأوا.