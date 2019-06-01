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العراق: القبض على 4 إرهابيين بمحافظة ديالي

أ ش أ
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 1:07 م | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 1:07 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اليوم السبت، إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محافظة ديالي بينهم محكوم عليه بالإعدام غيابيا.

وقالت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالي تمكنت خلال عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من 4 عناصر تنتمي لما يسمى بولاية ديالي.

وأضافت المديرية أن "أحد المعتقلين محكوم عليه بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية من بينها القتل والتهجير والاختطاف والسلب ومقاتلة القوات الأمنية".

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