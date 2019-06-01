هل سئمت من تكرار تقديم الوجبات التقليدية يوميا على سفرتك خلال الإفطار في رمضان.. ماذا عن وجبة جديدة من مطابخ العالم؟

وجبة اليوم من المطبخ الشيشاني، وتسمى "جلنش"، وتعتبر من الأكلات الشعبية في الشيشان، وتتكون من دقيق الذرة ومرق الدجاج وبصل وثوم ودجاج مسلوق، واليكم الوصفة..

المكونات

كوبين دقيق ذرة أو قمح عادي

دجاجة أو نصف كيلو لحم

ورق لوري

بيضة

ملعة ملح كبيرة

نصف ملعقة فلفل أسود

بصلتين كبيرتين مقطعتين مربعات

رشة فلفل أسود مع القليل من الملح

ملعقة زيت للقلي

فصين ثوم مفرومين

طريقة التحضير

1. إخلاء الدجاجة من الجلد وتقطع 8 قطع.

2. نغلي الدجاج في ماء مع نصف ملعقة الفلفل الأسود وملعقة الملح والورق اللوري.

3. نتركها تغلي على نار عالية مع التقليب حتي تنضج.

4. نخرجها في طبق جاف.

5. نصفي مرق الدجاج.

6. نضع نصف كوب من المرق على الدقيق مع بيضة وملعقة ملح.

7. تعجن جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة.

8. نكون من العجين دوائر مضغوطة.

9. نغلي المتبقي من مرق الدجاج ثم نضع العجين فيه حتى ينضج.

10. نضع ملعقة الزيت في مقلاة ونقلي البصل مع رشة ملح وفلفل وفصين الثوم.

11. نقلب على نار عالية حتي يصبح البصل لونه بنيا.

12. نضيف إلى البصل كوب من المرق.

13. يقدم الجلنش على طبق مسطح بجانب الدجاج المسلوق وصوص البصل.

ويوضح هذا الفيديو الخطوات السابق شرحها ..



