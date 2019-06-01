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شهد مصنع «كريستال» للديناميت، بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا، اليوم السبت 3 انفجارات أسفرت عن إصابة 38 شخصًا حتى الآن.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يظهر لأولى لحظات انفجار مصنع الديناميت والذي تسبب في إصابة الضحايا بشظايا متوسطة وخفيفة الشدة.