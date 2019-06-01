5 نصائح هامة فكر فيها قبل الانتقال للعيش في دولة أخرى مع أطفالك

الرغبة في الانتقال إلى دولة أخرى ليس أمرًا سهلًا، وإذا كان هناك أطفالًا في العائلة فاختيار بلد ثان للعيش فيه سيكون أصعب، وباعتبار أن الدولة الثانية ستكون المأوى الآمن للأطفال يجب التفكير كثيرًا قبل اتخاذ القرار والمقارنة بين ما تمنحه الدول من امتيازات للطفل، حتى يتمتع الصغار بحياة صحية وعلمية جيدة.

وفي السطور التالية، يقدم "الشروق" 5 نصائح إلى كل من يرغب في الانتقال إلى بلد آخر بصحبة الأطفال، وفقًا لما ذكره " thelocal".

1- إجازة عائلية

الأطفال أساس العائلة، لذلك يجب التفكير في راحتهم قبل السفر إلى دولة ثانية، وأول شيء يجب تسليط الضوء عليه هو ما الإجازة العائلية.

ووفقًا لموقع " Internations.org"، فأن الدنمارك والنرويج والسويد في مقدمة الدول التي تهتم بالأطفال من حيث الرعاية الصحية والتعليم وأيضًا الإجازات العائلية، وعلى سبيل المثال فالسويد تمنح 480 يومًا عطلة للواليدن مدفوعة الأجر، إضافة إلى تعويضهم في حالة التغيب من العمل بسبب مرض الطفل.

2- الرعاية الصحية

عليك أيضًا أن تكون حريص عند اختيارك دولة أخرى للانتقال إليها، حيث أن الرعاية الصحية من الأمور الهامة التي يجب التأكد من وجودها في الدولة الثانية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ففرنسا والبلاد الواقعة في شمال أوروبا فهما أكثر الدولة التي تتمتع بنظام صحي جيد للأطفال، حيث أن علاج الطفل هناك مجانًا، إضافة إلى أن هذه الدول لديها خاصية التعامل مع طبيب افتراضي من خلال التحدث مع طبيب وعرضه المشكلة الصحية عليه باللغة التي يختارها الشخص، وهذه الخدمة متاح بالهاتف أو الفيديو على مدار اليوم.

3- المشاركة في الاختيار

أنت صاحب القرار الأول والأخير، لكن عليك إتاحة الفرصة إلى أطفالك في اختيار المكان الجديد، من خلال تصفح البيئة الجديدة عبر خدمة خرائط جوجل، واجعلهم يشعرون أنهم أصحاب القرار وأيضًا تحدث معهم عن إيجابيات العيش في المكان الجديد.

4- تعلم اللغة

عندما تحاول انت كشخص بالغ تعلم لغة البلد الجديد فستواجه صعوبة بحكم السن، لكن الأمر سيكون أسهل عند الأطفال لقدرتهم على التعلم بسهولة.

على الرغم من سهولة تعلم طفلك للغة الجديدة لكن عليك أن تسانده في ذلك وتقنعه أنها لغة ممتعة وسهلة وستكون مسلية.

5- الأنشطة

عند انتقالك بصحبة أسرتك إلى مكان جديد سواء من أجل العمل أو تغيير الأجواء المحيطة، عليك بوضع خطط أولية وطلب المساعدة من أطفالك حتى يشعروا بالمسؤولية، مثل مكان لعب كورة القدم، أو مطعم سيكون المفضل، أو تعلم مهارة جديدة بعد الانتقال مباشرةً مثل فنون القتال أو الموسيقى.