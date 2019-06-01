نفوق العديد من الحيتان الرمادية على السواحل الأمريكية الغربية وقلق من جانب العلماء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب خبراء أمريكيون عن قلقهم بشأن نفوق أعداد كبيرة من الحيتان الرمادية بصورة غير معتادة أمام السواحل الأمريكية الغربية.

وصرحت الهيئة الأمريكية للمحيطات والمناخ أن عدد الحيتان النافقة بين يناير ونهاية مايو بلغ حوالي سبعين حوتا في كل من كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وألاسكا.

وقالت الهيئة يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي/السبت بتوقيت وسط أوروبا) إن هذا هو أكبر عدد من الحيتان النافقة يعثر عليه منذ عام 2000، حين سجل نفوق عدد كبير من الحيتان التي يصل طولها إلى 15 مترا.

أضافت الهيئة أنه سيتم خلال العام الجاري دراسة أسباب هذه "الموجة من النفوق غير المعتاد للحيتان".

ويحتمل أن تكون أسباب الوفاة سوء التغذية والتصادم مع السفن.

ويقول علماء الأحياء إن العديد من الحيتان في حالة ضعف يمكن ربطها بسوء التغذية في مياه منطقة القطب الشمالي.

تتغذى الحيتان الرمادية على سرطانات البحر وغيرها من الكائنات البحرية الصغيرة، ويريد العلماء اختبار تأثير ارتفاع حرارة البحر على سوء التغذية.

تعيش الحيتان الرمادية في منطقة المحيط الهادي التي تنقسم من حيث كائناتها إلى كائنات شرق المحيط الهادي وكائنات غرب المحيط الهادي.

تنحدر كائنات شرق المحيط الهادي من سواحل كاليفورنيا والمكسيك وتقضي الصيف في خليج ألاسكا الغني بالمواد الغذائية، ويقدر عدد الحيتان هناك حاليا بحولي 27 ألف حوت.