الخارجية الفلسطينية تدين عرض إسرائيل صفين مدرسيين في الضفة الغربية للبيع في المزاد العلني

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، عرض إسرائيل بيع صفين مدرسيين جاهزين استولت عليهما من خربة بزيق في الأغوار في الضفة الغربية في مزاد علني الأسبوع المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الصفين المذكورين عبارة عن منحة من الاتحاد الأوروبي لطلاب فلسطينيين عددهم 49 تلميذًا.

ورأت الوزارة في الخطوة الإسرائيلية "تحديا صارخا للاتحاد الأوروبي ومبادئه ومواقفه، واستخفافا بمناشداته ومطالباته لإسرائيل بوقف عمليات تدمير المنشآت الممولة من الاتحاد".

وشددت الوزارة على أن "هذا السلوك الاستفزازي يفوق أي وصف همجي، ويتمادى الاحتلال الإسرائيلي في تغوله على جميع القوانين والقيم والأخلاق".

وقالت الوزارة إنه لم يعد مجديا الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة والتنديد والمناشدات لوقف "انتهاكات وجرائم" إسرائيل والمطلوب إجراءات أوروبية ودولية فاعلة وعملية لإجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي ندد بتفكيك الصفين، داعيا سلطات إسرائيل إلى إعادة بنائهما وفقا لالتزاماتها ومسؤولياتها كقوة احتلال بناء على القانون الدولي.