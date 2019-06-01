بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة المكرمة بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت مساء الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، وذلك بمشاركة قادة وممثلي 57 من دول العالم الإسلامي، ويترأس وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وستناقش القمة، التي يتزامن انعقادها مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاهها، ومن أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، والصومال، وأفغانستان.



كما ستناقش القمة التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والاعتداءات على أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يمثله ذلك من عدوان سافر وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وستتطرق القمة كذلك إلى قضايا الأقليات المسلمة و"الإسلاموفوبيا"، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي.