قيادي حوثي: السعودية فشلت في تحقيق أي إنجاز خلال قمم مكة

أكد رئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد عبدالسلام، أن السعودية فشلت في تحقيق أي انجاز ولو شكلي من خلال تنظيمها لثلاث قمم في مكة دعت لها زعماء العالم الإسلامي.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن عبد السلام قوله إن "كلمات العديد من زعماء العالم الإسلامي كانت مثقلة بمشاكل بلدانهم".

واستضافت مكة المكرمة أول أمس الخميس وأمس الجمعة القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية وأعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14.

وأدانت القمتان الخليجية والعربية الأعمال التي تقوم بها "الميليشيا الحوثية الإرهابية" وما تقوم به إيران من "سلوك ينافي مبادئ حسن الجوار، مما يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم"، بينما أكدت قمة التعاون الإسلامي أن قضية فلسطين والقدس هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، رافضة أي قرار غير قانوني أو مقترح أو مشروع أو صفقة للتسوية السلمية لا تتوافق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.