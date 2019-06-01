قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها تمارس الشعائر الدينية كقراءة القرآن والتسبيح وقيام الليل خلال فترة السحور، لافتة إلى أنها لا تفضل متابعة الأعمال الدرامية الرمضانية خلال الشهر، حيث تفضل متابعتها بعد الشهر الكريم من أجل تقييمها بهدوء.

وأضافت شعيب في تصريحات خاصة لقناة الغد، أنها تواصل التحضير للعديد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن صورة الفن تغيرت كثيرًا، واصفة المرحلة الفنية الحالية ب " التهريج".

وأشارت شعيب، إلى أن الفن رسالة تحمل معانٍ سامية لتشكيل وعي الناس، مؤكدة أن الاعمال الفنية ما هي إلى إصلاح وإرشاد وتوجيه للعقول.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تحضر الأن لعمل فني هادف.