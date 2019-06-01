التحالف الدولى: مقتل 1300 مدنى فى غاراتنا بسوريا والعراق منذ 2014

أقر التحالف الدولى بقيادة واشنطن الجمعة بمقتل أكثر من 1300 مدنى «من دون قصد» فى غارات شنها فى سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابى فى عام 2014.

وأشار التحالف الدولى فى بيان إلى أنه شن 34,502 غارة بين أغسطس 2014 ونهاية إبريل الحالى.

وأوضح التحالف أنه «خلال هذه الفترة واستنادا إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة ــ عملية العزم الصلب تقییما، ومن المرجح، أن ما لا يقل عن 1302 مدنى قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار التحالف إلى أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولى بأكثر مما يقر به.

ووفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، قتل أكثر من 3800 مدنى بينهم نحو ألف طفل فى غارات للتحالف الدولى فى سوريا فقط.

ويؤكد التحالف الدولى من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وأشار التحالف الدولى فى بيانه إلى سبعة تقارير وصفها بـ«غير الموثوقة» حول مقتل مدنيين فى غارات شنها على الباغوز بين 11 و24 مارس.

وجدد التحالف الدولى تأكيده الاستمرار فى العمل «لحرمان داعش من السیطرة على أى رقعة جغرافیة وأى نفوذ فى المنطقة، وحرمانه أیضا من الموارد التى يحتاجها فى محاولته للظهور من جدید».

وبدأ التحالف، الذى ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم الإرهابى فى العراق ثم سوريا فى صيف العام 2014.

وفى العراق، قدم الدعم الجوى للقوات الحكومية فيما دعم فى الدولة المجاورة قوات سوريا الديمقراطية، فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية فى 23 مارس الماضى القضاء على «الخلافة المزعومة» لتنظيم «داعش» الإرهابى إثر طرده من بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه فى شرق سوريا.