مسرح البالون يستقبل «أليس في بلاد العجائب» ثانى أيام العيد

ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، يعرض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى " أليس فى بلاد العجائب" اعتبارا من ثانى أيام العيد، يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتعود "أليس فى بلاد العجائب" للموسم الثانى، بعد ماحققته فى موسمها الأول من نجاح جماهيري كبير، وحصد إيرادات عالية تعد محطة هامة فى تاريخ إيرادات العروض المسرحية للبيت، كما أشاد بالعرض كبار النقاد والكتاب فى العديد من الصحف والمجلات.

"أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه، والبطولة للفنانين" مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب، حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، حور الشاذلي".

أشعار: عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، ديكور حازم شبل، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، ماسكات د .محمد سعد، مخرج منفذ عماد عبد العظيم، وإيهاب علوان، مساعد مخرج دعاء عبدالرحمن، وأحمد مصطفي وياسر جمعة وأحمد طارق، تأليف وإخراج محسن رزق.