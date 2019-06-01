يشعر من يزور جزر النرويج الواقعة فوق الدائرة القطبية الشمالية، أنه دخل مدينة ساحرة تمتزج فيها ألوان السماء مع جمال الطقس البارد، كما تصف أون هولجرسن، الطبيبة البيطرية البالغة من العمر 23 عامًا.

تقول "أون" التي قررت العيش لعدة أيام، في جزر "لوفوتين" إحدى مناطق الدائرة القطبية الشمالية، إن ساحل الجزر تبلغ حرارة المياه فيه 4 درجات فقط، وبالرغم من ذلك إلا أنه مكان مفضل لكل من يهوى ركوب الأمواج الشتوية مثلها تمامًا.

يتوافد الكثير من هواة ركوب الأمواج الشتوية إلى جزر النرويج بصفة مستمرة بحثًا عن الطبيعة ودرجات الحرارة المنخفضة التي تجعل الأمواج ممتعة، طبقًا لموقع " thelocal".

نصحت هولجرسن، كل من يرغب في خوض مغامرة حقيقة في الدائرة القطبية الشمالية أن يجهز نفسه لطقس شديد البرودة، وملابس شتوية ثقيلة للغاية تستطيع محاربة هذا النوع من الطقس، متابعة: "في بداية ذهابي إلى الجزر أصبت ببرد شديد وكنت أضع قدمي في الماء الساخن كثيرًا حتى يدفأ جسدي لكن بعد فترة اعتدت الحياة هناك".

وأكدت الطبيبة البيطرية أن جزر النرويج تشهد في بعض الأيام طقسًا دافئًا، لكن ما يجعلها جاذبة هو البرودة، لذلك يتوافد عليها الزائرين بنسبة أكبر في الشتاء.

وفي حافلة صغيرة، قرر الطالب كريستينا كولبو وصديقه سولوي أوستبو السفر إلى الشواطئ التي تحتوي على مياه فاترة بالجزر النرويجية، لكن الطريق استغرق منهم 3 أيام كاملة "شعرنا بالمتعة بمجرد الوصول رغم طول المسافة"، حسبما وصفوا.

بالرغم من الطقس البارد وحرارة المياه إلا أن محبي ركوب الأمواج، يسبحون أيضًا في المياه الجليدية ممسكين بألواحهم وسط تساقط الثلوج حولهم، وتقول ليزا بلوم، البالغة من العمر 38 عامًا وتدير إحدى الفنادق بالجزر النرويجية، إن المنطقة تحتوي على أفضل أمواج وهذا ما يجذب كل من يهوى هذه الرياضة لقضاء بضع أيام فيها.

وأوضحت أن المنطقة القطبية الشمالية تتميز بشتاء بارد وصيف حرارته معتدلة، أما عن الأمطار فتهطل على هيئة حبات ثلج.