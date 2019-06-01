ميركل: التطوع جزء مهم من التضامن المجتمعي

وصفت المسشارة الألمانية التطوع بأنه جزء مهم من التضامن المجتمعي، وأعربت عن شكرها لكافة المنخرطين في العمل التطوعي.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت: "عندما يتولى شخص مسؤولية آخرين، فإنه يسهم بذلك في تضامن مجتمعنا".

وذكرت ميركل أن التطوع ليس أمرا مسلما به على الإطلاق، وقالت: "إنه يثري مجتمعنا، وكذلك الناشطين في العمل التطوعي"، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 30 مليون شخص منخرطين في العمل التطوعي ويكرسون أوقات فراغهم من أجل آخرين، سواء في الإطفاء التطوعي أو في الأندية الرياضية أو في مساعدة المرضى أو كبار السن.

وأوضحت ميركل أن التطوع لن يكون فعالا بدون شروط احترافية، وقالت: "لذلك نشعر بالمسؤولية لتوفير هذه الشروط"، مشيرة في ذلك إلى الخدمة التطوعية التي يمكن اجتيازها خلال دوام جزئي في المستقبل، كما لفتت إلى عام التطوع الاجتماعي وعام التطوع البيئي، وقالت إن الحكومة ستدرس أيضا "ما إذا كان بإمكاننا تطبيق تحسينات ضريبية بالنسبة للمتطوعين".

ومن المقرر أن تستقبل ميركل بعد غد الاثنين ممثلين عن 25 مبادرة اجتماعية في إطار سباق "Start Social" في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين.