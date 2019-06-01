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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يستعرض مجموعة الأبحاث التي يجريها العلماء والباحثين، حول إنتاج سم ومصل العقارب في أفغانستان.
وقامت مجموعة من الباحثين بإنتاج أول دفعة من سم العقارب في أفغانستان بهدف تصديره إلى الولايات المتحدة.