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بالفيديو.. باحثون ينتجون أول دفعة من سم العقارب في أفغانستان لتصديره

دينا النجار
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 11:07 م | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 11:07 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يستعرض مجموعة الأبحاث التي يجريها العلماء والباحثين، حول إنتاج سم ومصل العقارب في أفغانستان.

وقامت مجموعة من الباحثين بإنتاج أول دفعة من سم العقارب في أفغانستان بهدف تصديره إلى الولايات المتحدة.

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