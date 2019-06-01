«البنتاجون»: عقوبات على تركيا حال شرائها منظومة «إس ــ 400» الروسية

أعلنت مسئولة رفيعة فى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الأول، أن إصرار تركيا على شراء منظومة دفاع جوى صاروخى روسية ستكون له نتائج «كارثية» على برنامج مقاتلات إف ــ 35 المشترك بين واشنطن وأنقرة، وكذلك على تعاون تركيا مع حلف شمال الأطلسى «الناتو».

وقالت كاثرين ويلبارجر، مساعدة وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولى بالوكالة، إن مخطط تركيا لشراء منظومة «إس ــ 400» سيضر بقدرة تركيا على العمل مع التحالف الغربى ويجبر واشنطن على فرض عقوبات على أنقرة.

وأضافت ويلبارجر خلال ندوة فى مركز «مجلس الأطلسى» فى واشنطن، «إن استكمال هذه الصفقة سيكون كارثيا، ليس على برنامج إف ــ 35 الذى وضع فيه الغرب قدراته الجوية المتكاملة الحديثة فحسب، بل من المحتمل أن يؤدى أيضا إلى تصدع التعاون المشترك بين تركيا وحلف الناتو، وهو جانب رئيسى فى الدفاع عن التحالف».

وتابعت: «لنكن واضحين. إن منظومة إس ــ 400 الروسية مصممة لإسقاط مقاتلة مثل إف ــ 35، ومن المستحيل تخيّل ألا تستغل روسيا الفرصة».

ولفتت ويلبارجر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حتى لو كانت لا تريد معاقبة تركيا، فإنها قد تضطر إلى ذلك بضغطٍ من الكونجرس غير المتعاطف مع أنقرة.

وتابعت فى إشارة إلى مجلس النواب الأمريكى «وإذا لم نُنفّذ العقوبات، فقد أبلغونا بأنهم سوف يقرّون قانونًا آخر ويُجبروننا على ذلك».

وفى موسكو، صرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف بأن الصفقة بين روسيا وتركيا المتعلقة ببيع «إس ــ 400» يتم الآن تنفيذها. كما نفت وزارة الخارجية التركية تقارير إعلامية أشارت إلى أن أنقرة تدرس تأجيل تسلم المنظومة بناءً على طلب أمريكى.