على الرغم من أن الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران لم يتحول لحرب صريح، وما زالت كل بلد تنفي رغبتها في مواجهة الأخرى، إلا أنهما اتفقتا على حرب صامتة وهي «حرب الفستق»، حيث كان البلدان يسيطران على تجارة الفستق عالميًا بنسبة 80% من الناتج السنوي.

ومنذ سنوات حاولت واشنطن تقويض تجارة الفستق الإيراني التي كانت هامة لمصادر دخلها، وكان هذا التقويض ضمن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران على خليفة استيلاء بعض الأشخاص على السفارة الأمريكية بإيران واحتجاز رهائن.

وحينما بدأت الأمور تهدأ من قبل الولايات المتحدة، اشعلت إيران الصراع من جديد بسبب تجاربها الصاروخية وبرنامجها النووي، الذي كان وقعه سيئًا عند واشنطن، حيث اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

ولتأثر إيران بشدة من حرب الفستق، يسعى المخرج رومان ويرنهام والصحفية ياشا ليفين إلى عمل فيلم وثائقي عن هذا الصراع، الذي سيتناول كيف هدمت الولايات المتحدة عرش إيران في تصدير الفستق عالميًا وإنتاجه، والخسائر التي تكبدتها طهران جراء ما حدث.

وفي السطور التالية تجاوب "الشروق" على أبرز التساؤلات حول أزمة "الفستق" بين واشنطن وطهران...

- متى بدأت حرب الفستق بين أمريكا وإيران؟

بدايات هذه الحرب كانت عام 1970 فحينما سقط نظام الشاه، منعت واشنطن الحصول على الفستق الإيراني من عام 1979 حتى 1981. ومع احتياج أمريكا لهذه النوع من المكسرات حيث أنه يستهلك بكثرة هناك، اضطرت لأخذ قرار بزراعته في كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو، وتحولت مع الوقت إلى منافسة كبرى لإيران في تجارة الفستق؛ لأنها كانت تنتجه بذات الجودة للفستق الإيراني إلى أن استحوذت على السوق العالمي.

- كيف حصلت الولايات المتحدة على فستق طبق الأصل من الفستق الإيراني؟

حدث ذلك عن طريق ويليم وايتهاوس عالم النبات الأمريكي، الذي هرب 10 كيلوجرام من بذور الفستق الإيراني، في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بدأت الولايات المتحدة في زراعة الفستق والحصول على منتج طبق الأصل من الإيراني واشتعلت المنافسة.

- لماذا اختارت الولايات المتحدة "الفستق" لتزيد من محاربة إيران؟

الفستق يشكل مصدر هام من مصادر الدخل الإيراني، حيث أنه يعد ثالث أهم مدخل للعملة الصعبة بعد السجاد والبترول، ويعود عليها بربع مليار دولار سنويًا، إضافة إلى الأيدي العاملة في زراعته، لذلك كانت منافسة واشنطن لإيران من خلال الفستق قوية وجعلت الأخيرة تتكبد خسائر كبيرة.

- ما هى كمية الفستق التي تصدرها إيران وواشنطن؟

كانت إيران تصدر 70% من إنتاجها للفستق وبدأت النسبة تنخفض مع فرض العقوبات والمنافسة، أما الولايات المتحدة فبعد سنوات من محاولة الاستحواذ على سوق الفستق عالميًا أصبحت تصدر 90% من إنتاجها.