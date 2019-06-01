الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك تتعرض لهجوم كبير

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تعرض القرار الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنفيذ عقوبات جمركية على جارته المكسيك بسبب النزاع الحدودي بينهما لانتقادات حادة حتى داخل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للغرفة التجارية الأمريكية اليوم السبت: "إن تطبيق العقوبات الجمركية على البضائع المكسيكية هو بالضبط الخطوة الخطأ".

أضافت الغرفة التجارية القول: "هذه الرسوم الجمركية ستدفعها أسر وشركات أمريكية دون أن يتم فعل أى شيىء لحل المشاكل الفعلية القائمة على الحدود".

وتعتزم المكسيك مقاومة العقوبات الجمركية المزمعة التي فرضها ترامب على جميع الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرادور على موقع تويتر للرسائل القصيرة إنه سيلتقي يوم الأربعاء من المقبل بنظيره الأمريكي مايك بومبيو "لحل هذا الصراع".

وأكد إبرادور على استعداد بلاده للحوار مضيفا: "سندافع عن كرامة المكسيك".

ويسعى ترامب بهذه العقوبات الجمركية على الواردات المكسيكية إلى إرغام المكسيك على وقف الهجرة غير الشرعية التي تأتي من خلالها إلى الولايات المتحدة.