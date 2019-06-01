قال االدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأنبياء مرسلون من عند الله، ولهم معجزة خارجة عن العادة، أما الأولياء فهم الذين يؤمنون بالله واستمروا على تقوى الله.

وأشار خلال لقائه قبرنامج «أحاديث الفتنة، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، إلى قول الإمام علي بن أب طالب: «التقوى هي الخوف من الجديد، والرضا بالقليل، والعمل بما في التنزيل والاستعداد ليوم الرحيل»، موضحًا أن التقي يتقي العذاب ويتجنب المعصية ويلتزم، بما أمر الله به ويستمر بفعل الطاعات والالتزام بالكتاب والسنة.

ووتابع أن الأولياء محبون لله ومتمسكون بزيادة التقرب منه وعبادته، لدرجة ان الله اضفى عليهم نعمة الكرامة، وهي أمر خارج عن العادة ويظهره الله على عباده، مثل: السيدة مريم التي رزقها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، وقصة أصحاب الكهف، وغيرهم.

ولفت إلى الحديث القدسي: « من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه».

