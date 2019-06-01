دخلت نور في حالة انهيار بعد علمها في الحلقة الماضية، أن فريدة وعمر استئنفوا علاقتهما سرا قبل وفاتها ولم يخبرها بذلك، وتأكدت بعدما واجهته.

حاولت نور العثور على أي أوراق تتعلق بوالد الطفل يوسف، وعثرت على شيك من جمال المحامي باسم شقيقتها فريدة، وذهبت إلى مكتبه بصحبة مصطفى لإقناعه بتوفير فرصة عمل لمصطفى لديه، وفي غفلة منه حصلت على كأس العصير الخاص به لإجراء تحليل DNA، ثم طلبت من مصطفى السفر إلى لندن لإجراء التحليل هناك بعد الحصول على عينة يوسف.

تعرض عمر لاعتداء من قبل المساجين أثناء خلافه مع أحدهم لرفضه دفع تمن استخدامه الهاتف، وعندما أخبرها حسن هرولت إلى عمر للاطمئنان عليه رغم خلافها معه، وتهديده للابتعاد عنها في الحلقة الماضية.

طلبت نور من عمر معرفة كيف بدأت علاقته مع فريدة منذ أن كانت خطيبته، وروى لها بداية العلاقة بينهما حينما كانا يحضران لزفافهما، والتقا في شقتهما الجديدة بالصدفة، وأقاما علاقة، وشعرا أنهما انجذبا لبعضهما، فاخبرته نور أنها لن تترافع عنه في القضية وستبعد عنه.