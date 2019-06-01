السبت 1 يونيو 2019 11:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الياباني يلتقي نظيره الكوري الجنوبي على هامش قمة الأمن في سنغافورة

أ ش أ
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 11:34 ص

التقى وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيواي، اليوم السبت، مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج على هامش قمة الأمن في آسيا التي تعقد حاليا في سنغافورة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه من المقرر أن تستمر فعاليات قمة الأمن في اَسيا لمدة ثلاثة أيام.

جدير بالذكر أن التوترات اشتعلت بين طوكيو وسول خاصة بعد أن قامت سفينة كورية جنوبية باطلاق رادار صاروخي على طائرة استطلاع يابانية في حين رفضت كوريا الجنوبية هذه المزاعم، مؤكدة أن الطائرة اقتربت كثيرًا وبلا داع من السفينة الكورية أثناء تنفيذها مهمة إنسانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك