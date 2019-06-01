«الكيلو 64» فيلم وثائقي بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية

يستعد مسرح قاعة إيوارت، بمركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية في التحرير٬ الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو٬ لعرض الفيلم الوثائقي "الكيلو 64" من إخراج أمير الشناوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

يعقب الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 2018، وتبلغ مدة عرضه 61 دقيقة، ندوة ومناقشة مفتوحة بين المخرجان، عمرو سلامة، وأمير الشناوي٬ للحديث حول الفيلم، وصناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية في مصر بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم، حول رحلة شاب طموح تخرج في كلية الصيدلة، وقرر أن يغير مجال عمله ويؤسس مزرعة في الكيلو 64 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ويحركه حماس ثورة 25 يناير، فيقرر وائل الشناوي 24 عامًا، أن ينشئ شركة زراعية تهدف لإحداث أثر إجتماعي والإسهام في الاقتصاد المصري، لكن ليس كل شيء يسير كما هو مخطط له.