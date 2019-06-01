أكثر الصحفيين الكارهين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضمون كتاب جديد سيتم عرضه قريبًا في الأسواق، يحمل عنوان "Unmasked Big Media's War Against Trump" إزاحة القناع – الحرب الإعلامية الكبيرة ضد ترمب، الكتاب اختار 10 صحفيين يعدوا الأكثر عدءًا وكرهًا له وعلى رأسهم جيم أكوستا مراسل "CNN" في البيت الأبيض والذي تعرض للطرد من أحد المؤتمرات الصحفية ومنعه من دخول البيت الأبيض عقب خلافه مع الرئيس.

الكتاب سيكون متاحًا في الأسواق بداية من 4 يونيو المقبل، وهو من تأليف كل من برينت بوزيل وتيم غراهام من مركز أبحاث الإعلام، واعتبر المؤلفان الشخصيات الصحفي العشر هم أكثر منتهكي ترامب في الصحافة ووسائل الإعلام.

واعتبر المؤلفان جيم أكوستا، هو الفائز كأكبر كاره لترامب في وسائل الإعلام، لكنه اعترف بالعظمة والاستعراض في كتابه، وهذا ما أزعج مؤلفي الكتاب وموظفين في شبكة "CNN"، حسبما ذكرت مجلة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتحدث أحد موظفي "سي إن إن"، أن التهديدات التي تواجه الصحافة الحرة ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد وعلى المراسلين البحث عن الحقيقة والإبلاغ عنها، لكن أكوستا ربما لم يعد مناسبًا لهذا المنصب، أعتبره أكثر رجل سخر من مهنة الصحافة.

واحتلت شبكة "CNN" القائمة بثلاث صحفيين كارهي للرئيس، وجاءت القائمة كالتالي..

*جيم أكوستا ، سي إن إن

*جو سكاربور، ميكا برزينسكي، قناة ام اس ان بي سي

*جورج ستيفانوبولوس، ايه بي سي نيوز

*برنامج "توك نايت" الساخر (Every late-night talk show host)

*كريس كومو، سي إن إن

*كريس ماثيوز، ام اس ان بي سي

*فيليب روكر، واشنطن بوست

*خورخي راموس، يونيفيجن

*براين ستيلتر، سي إن إن

*براين ويليامز، قناة ام اس ان بي سي