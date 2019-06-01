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«بلا حدود».. أول متحف رقمي ياباني في العالم


نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 6:00 ص | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 6:00 ص

أطلقت دولة اليابان أول متحف رقمي في العالم، حيث تم تنفيذه علي أيدي فريق لاب الياباني، الذي يحظى حاليا بشهرة عالمية كبيرة، حيث يسعى الفريق لاستكشاف العلاقة بين الفن والعلوم والتكنولوجيا، بحسب تقرير اذاعته قناة الغد.

وأفاد التقرير بأن الفريق يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في الرسوم والبرمجيات والعمارة، كما أنه يستخدم الفن الرقمي لنشر رسائله إلى المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن فكرة المتحف تروج لعالم خالٍ من الحدود، كما يهدف المتحف لإقناع رواده أن الفن حق للجميع دون قيود، حيث انتشرت أعمال الفريق في مجموعة من الدول مكنها أمريكا و تركيا وفنلندا.


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