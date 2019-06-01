الرئيس النيجيري: الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم

أكد الرئيس النيجيري، محمد بخارى، أن الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم.

وقال بخاري - في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة نيابة عن المجموعة الأفريقية مساء أمس- إننا نواجه تحديات خطيرة ويتطلب ذلك نهجا تنسيقا وجادا للتوصل إلى حلول دائمة.

وتابع: ينبغي علينا أن نتعامل مع الكثير من القضايا الأمنية والتي تتمثل في الأنشطة الهدامة للإرهابيين والمتطرفين، وكذلك المجرمين الذين يحملون السلاح في كثير من الدول الإسلامية.

وأكد بخاري أن نيجيريا تدعم الإجراءات التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى حل مبكر للقضية الفلسطينية التي طال أمدها وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة.

وأشار إلي أن بلاده تساهم في الإجراءات المتعددة التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي في حل كثير من الأزمات في سوريا وليبيا، مشيدا بجهودها بالتعاون مع الفاعلين الدوليين في معالجة الكثير من الصراعات السياسية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك تعاملها في محنة "الروهينجا" في ميانمار.

وأعرب بخاري عن تقديره لدعم الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي في مواجهة ومحاربة آفة الإرهاب والجريمة المسلحة في غرب إفريقيا وكذلك منطقة بحيرة تشاد.

وأوضح أن نيجيريا تأمل في الانتقال السياسي بدولة السودان والجزائر بشكل سلمي، معلنا دعمه لفريق الاتصال بالمنظمة المعني بالسلام والحوار لتحقيق أهداف السلام والتسامح والتضامن وكذلك من خلال الوساطة في الصراعات والنزاعات.

واختتم الرئيس النيجيري، محمد بخارى كلمته قائلا، إن المجموعة الأفريقية تدعم كافة الدول الإسلامية بالتعاون والتعامل من أجل نجاح القمة الإسلامية.