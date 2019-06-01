السبت 1 يونيو 2019 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟

النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية والفرنسية تواصلان البحث عن فتاة مفقودة في نهر الراين

ميونخ - د ب أ:
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 11:35 ص

واصلت الشرطة النهرية في كل من ألمانيا وفرنسا، صباح اليوم السبت، البحث عن فتاة فُقِدَتْ في حادث وقع لقارب مطاطي في نهر الراين قبل يومين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وأوضحت قيادة العمليات في فرنسا أن القوات واصلت صباح اليوم البحث عن الفتاة، 4 أعوام، في موقع الحادث في مدينتي جيرستهايم وستراسبورج في منطقة الإلزاس، وصرح متحدث باسم الشرطة الفرنسية بأنه من المنتظر تسيير طائرة مسيرة فوق قطاع من نهر الراين يبدأ من مدينة جيرستهايم.

كانت الفتاة المفقودة على متن القارب بصحبة مجموعة سائحين قبل أن ينقلب القارب بالقرب من هويس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. ويقع مكان الحادث على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة ستراسبورج الفرنسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك