وزير فلسطيني: الموقف الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي لا يرتقي لمستوى الحدث

قال وزير الزراعة الفلسطيني ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الموقف الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي في القدس هام لكنه يجب أن يرتقي إلى مستوى الحدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن أوروبا تتمسك بموقفها مع حل الدولتين وقضايا اللاجئين، موضحًا أن فلسطين تسعى للحفاظ على ثبات الموقف الأوروبي مع تغيير مواقف بعض الدول الأخرى وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع أن المواقف الدولية يجب أن تتناسب مع تسارع الأحداث الجارية والتي أشار إلى شدة خطورتها، مضيفًا أن إسرائيل تسارع لإنهاء الحل السياسي وإنهاء حل الدولتين لعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك يتضح من خلال عرضها مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية أول أمس الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.