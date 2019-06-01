نصر الله: الحرب على ايران تعني اشتعال كل المنطقة وإبادة المصالح الأمريكية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر مساء الجمعة إن الحرب على ايران تعني أن كل المنطقة "ستشتعل وأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد وكل من تواطؤ سيدفع الثمن".

وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاجون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وأضاف نصر الله في تصريحات أوردتها قناة "المنار"، مساء اليوم " نحن لدينا صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي وتطال كل الاهداف المطلوبة في الكيان الصهيوني، وهذه الصواريخ تستطيع ان تغير وجه المنطقة والمعادلة".

وتابع نصر الله"لو تحدثوا( دون أن يحددهم) بلغة فيها حوار وانفتاح مع ايران كانت بقيت لهم اموالهم وكرامتهم".

وأكد "أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على ايران وغيرها من الدول.. ليس لترامب مصلحة ان تتصالح ايران مع دول الخليج، بل من مصلحته أن يواصل تخويف أنظمة الخليج من ايران".