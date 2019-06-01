وزير النفط العراقي: حالة الطوارئ لم تؤثر على إنتاج حقل مجنون النفطي

أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاء حالة الطواريء بحقل مجنون النفطي، بعد زوال خطر الفيضان والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الموسمين الربيعي والشتوي الحاليين.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان -في بيان صحفي- إن حالة الطوارئ التي طبقت على خلفية الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظة البصرة، لم تؤثر على انتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 الف برميل باليوم، وتم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)".

وأضاف أن "الوزارة أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراء عمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون".

وكانت وزارة النفط قد فرضت حالة الطوارئ بعد تدفق السيول على محافظة البصرة التي حاصرت عددا من الحقول النفطية، وتم رفعها في وقت سابق من حقول الفيحاء والسندباد والكشك البصري والسيبة بعد ارتفاع نسبة الطمأنينة والموثوقية في الإجراءات الأمنية للحقول.