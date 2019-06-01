تتطلع بعض النساء إلى تجديد وجبات الإفطار لكسر الرتابة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بحلوى رمضان التي اعتدن على تحضيرها سنوات طويلة، لذا نقدم اليوم نوع حلوى جديد للتجديد..

حلوى اليوم هي "كيك العسل"، وهي من أشهر أنواع الحلوى في الشيشان، وتتكون من العسل والسكر والدقيق والبيض والخميرة، وإليكم الوصفة..

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة

1/4 كيلو دقيق ابيض

4 بيضات

كوب عسل

كوب ونصف سكر

رشة ملح ابيض

200 جرام زبد

طريقة التحضير:

1. نخفق البيض أولا مع السكر حتي يصبح كريمي.

2. نضع الزبد والخميرة والملح والعسل مع الخفق جيدا.

3. نخفق الخليط جيدا بالمضرب حتى يصبح سائلا.

4. نسخن الفرن على درجة حرارة 150.

5. تبطين صنية دائرية بالزبد والقليل من الدقيق.

6. نضع الخليط في الصينية وندخلها الفرن لمدة ساعة إلا ربع مع المتابعة.

7. تقطع مثلثات ويمكن تزيينها بالقليل من العسل علي السطح.