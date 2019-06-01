بابا الفاتيكان يدعو زوار أهم مزار كاثوليكي في رومانيا إلى «خوض الرحلة معا»

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مئات الآلاف من زوار أهم مزار كاثوليكي في رومانيا ذات الأغلبية الأرثوذكسية على التغلب على الخلافات و"خوض الرحلة معا" ودعم المحتاجين.

وقال البابا فرنسيس لحشد من الأشخاص الذين تحدوا العاصفة والأمطار الغزيرة "اشعروا إنكم مدعوون ومجبرون " على تغيير "مسببات الاستياء الماضية والحاضرة وعدم الثقة في فرص جديدة للحصول على صحبة".

وذكر البابا أن الزيارة الدينية تعني "تحدي اكتشاف فكرة التعايش المشترك وعدم الرهبة من الاختلاط واحتضان بعضنا البعض وتقديم الدعم".

تجدر الإشارة إلى أن سومولو تشوك هي مزار للسيدة مريم العذراء يقدسه الرومانيون من العرقية المجرية وأغلبهم من الروم الكاثوليك. وشارك في القداس الرئيس المجري يانوس أدر.

ورومانيا هي ثالث دولة أوروبية ذات أغلبية أرثوذكسية يزورها بابا الفاتيكان خلال أقل من شهر، حيث قام بزيارة بلغاريا ومقدونيا الشمالية في الفترة من 4 إلى 7 مايو.

وقال الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية اليوم خلال قداس في مدينة سومولو تشوك أمام عشرات الآلاف من المصلين: "علينا أن نلزم أنفسنا بأن يصبح متأخرو اليوم أبطال الغد، وألا يصبح أبطال اليوم متأخري الغد".

ومن المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس يوم غد الأحد إلى بلاج، أيضا في ترانسلفانيا لتطويب سبعة أساقفة من الروم الكاثوليك الذين توفوا في السجن جراء تعرضهم للاضطهاد إبان فترة الحكم الشيوعي في رومانيا.

كما من المقرر أن يلتقي هناك ممثلين عن طائفة الروما (الغجر) التي تعرضت لكثير من الغبن والحرمان الاجتماعي.