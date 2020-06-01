تركيا: ارتفاع الإصابات والوفيات جراء كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24ساعة.

وأظهرت أحدث بيانات الوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 164 ألفا و769 إثر تسجيل 827 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 4 آلاف و563 إثر تسجيل 23 وفاة.

ووفقا للبيانات، تم تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 128 ألفا و947.

وأشارت البيانات إلى أن تركيا أجرت 31 ألفا و525 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و70 ألفا و719.

وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 651، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس إلى 283.