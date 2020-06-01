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تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:25 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:25 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1233 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وذكرت الوزارة ، في بيان اليوم ، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 602 فحص شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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