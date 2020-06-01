كوريا الجنوبية ترسل قوات دورية لحفظ السلام ومستلزمات طبية إلى جنوب السودان

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها سترسل قوات حفظ سلام دورية إضافية إلى جنوب السودان اليوم الاثنين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية لمساعدة هذا البلد الأفريقي على مواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت كوريا الفرقة الأولى من الدفعة 12 لوحدة هانبيت إلى جنوب السودان في مايو بعد شهور مع التأخير بسبب تداعيات كورونا، وسيتوجه الباقون إلى هناك عن طريق رحلة مستأجرة في وقت لاحق من اليوم، وفقا للوزارة التي ذكرت - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه "تم تحضير الدفعة 12 للتعامل مع الوضع في ضوء تفشي وباء كوفيد-19 على نحو تام، وخضع الأعضاء لاختبار الفيروس مرتين، وجميع نتائجهم جاءت سلبية. كما تم وضعهم في الحجر الصحي لأكثر من 5 أسابيع، وتم إعطاؤهم مستلزمات الحجر الأساسية".

وقررت وزارة الدفاع الكورية إرسال حوالي 10000 أداة اختبار فيروس كورونا و20 ألف كمامة طبية لجنوب السودان، بعد أن تلقت منها طلبا بأن تمدها بالمستلزمات الطبية الطارئة ذات الصلة لمواجهة الفيروس. كما سيتم إيصال الكمامات وغيرها من المستلزمات اليومية للرعايا الكوريين المقيمين هناك.

وستحضر الطائرة في طريق عودتها لكوريا القوات المتبقية من الدفعة رقم 11 من وحدة هانبيت، والتي تقوم بعمليات المراقبة الأساسية حتى وصول الدفعة الأساسية. حيث عاد معظم أفراد الوحدة السابقة إلى كوريا في مارس السابق دون إرسال قوات بديلة.

وترسل كوريا الجنوبية قواتها لجنوب السودان منذ 2013 بموجب طلب من الأمم المتحدة، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى مساعدة البلد الأفريقي في عملية إعادة بنائه سلميا.