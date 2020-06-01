بلومبرج: الصين أوقفت بعض الواردات الزراعية الأمريكية

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين حكوميين صينيين أبلغوا كبرى الشركات الزراعية المملوكة للدولة بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا، وذلك في وقت تقوم فيه بكين بتقييم التصعيد المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة بشأن هونج كونج.

وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء. كما ألغى مشترون صينيون عددا غير معروف من طلبات شراء لحم الخنزير الأمريكية,

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.

واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت في خطر.

تأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونج كونج.