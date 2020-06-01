حكاية «لكل أبناء الرب أجنحة» من الحكايات المشهورة فى التراث الشعبى الإفريقى ــ الأمريكى، وهو تراث زاخر، أنتجه الأفارقة من موقعهم المستجد فى عالم حُملوا إليه قسرا، ليبدءوا فيه حياتهم على خشبة المزاد، ومنها إلى المزارع للعمل سخرة تحت تهديد السياط.



يبدأ الراوى الحكاية قائلا: «فى سالف الأيام كان لكل الأفارقة أجنحة، كانوا قادرين على التحليق كالطيور»، ثم يحكى الراوى عن امرأة تعمل فى المزرعة ولم تتعافَ بعد من الوضع، يصرخ وليدها فتجلس لترضعه، يضربها سائق العبيد، تقوم للعمل ولكنها تسقط من شدة الوهن، يضربها من جديد، هكذا حتى تتطلع المرأة لشيخ إفريقى من العبيد وتقول له بلغة لا يفهمها سادة المزرعة: «هل حان الوقت يا والدى؟»، فيجيب: «حان الوقت يا ابنتى»، فإذا بالمرأة تطير بصغيرها وقد نبتت لها أجنحة. يتكرر المشهد مع عبد آخر، وحين ينتبه سيد المزرعة ونائبه وسائق العبيد إلى أن الرجل المُعمر هو مصدر الكلمات التى تجعل العبيد تطير يهجمون عليه لقتله، لكن الشيخ يضحك ويوجه كلامه بصوت جهورى لكل عبيد المزرعة. «وأثناء حديثه كانوا يتذكرون كل الأشياء التى نسوها، ويستحضرون ما كان لهم من قوة فقدوها، ثم نهضوا جميعا معا، العبيد الجدد والعبيد القدامى. رفع الشيخ يديه فقفزوا جميعا فى الهواء وهم يهتفون فى صوت واحد. وفى لحظة كانوا يحلقون كسرب من الطيور.. الرجال يصفقون والنساء يغنين والأطفال يضحكون.. ولم يكونوا خائفين».



ليست هذه مجرد حكاية أنتجتها المخيلة الجماعية للعبيد الأفارقة، فيما عرف لاحقَا باسم الولايات المتحدة الأمريكية، تصور واقعهم، وتكسر طوقه، وتوسع عبر الخيال حدود عالمهم، فتعيد لهم الثقة فى قدراتهم الإنسانية، ولكنها أيضا حكاية نموذجية تلتقط قانونا من قوانين النضال الشعبى من أجل التحرر، حيث الذاكرة شرط من شروط هذا الفعل التحررى.



أتابع تفاصيل الانتفاضة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة منذ عام ١٩٤٨، أعود لهذه الحكاية. أتمتم: لكل المقهورين فى الأرض أجنحة.



* استهلال كتاب «لكل المقهورين أجنحة» لرضوى عاشور، دار الشروق