وزير التعليم: لجنة الامتحانات ستكون أكثر أمانا من أي مكان آخر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لديهم حرص شديد على جعل لجنة امتحانات الثانوية العامة آمنة بشكل جيد جدا، بحيث تكون أكثر أمانا من أي مكان آخر يذهب إليه الطلاب.

أضاف شوقي، خلال مداخلة ببرنامج برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد:«أكيد أي حد فينا خايف على ولاده.. واحنا بنحاول نخلي لجنة الامتحانات أكثر أمانا من أي مكان ممكن الطالب يذهب إليه في محيط بيته مثلا أو السوبر ماركت».

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور طالبوا بعدم تأجيل امتحانات الثانوية العامة، وإقامتها داخل اللجان وعدم استبدالها بمشروعات أبحاث أو تأجيلها للأشهر المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، تسجيل 1536 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يؤدي إلى رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24985 وحالات الوفاة إلى 959.