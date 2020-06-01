قطر تعلن بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر عن بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019 / 2020، مشيرة إلى استمرارها لمدة أسبوعين؛ لتنتهي في 13 من شهر يونيو الجاري.

ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الاثنين، أشارت الوزارة إلى أن الاختبارات يؤديها نحو 11 ألفًا و500 طالب وطالبة، موزعين على 149 مقرًا.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الأبناء الطلاب والطالبات، وجميع موظفي المدارس أثناء الاختبارات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.