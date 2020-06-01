 فرض حظر تجوال في واشنطن من 11 مساء لـ6 صباحا - بوابة الشروق
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فرض حظر تجوال في واشنطن من 11 مساء لـ6 صباحا

حسام عماد
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:01 ص

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحا، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

وكانت الشرطة الأمريكية قد تدخلت الشرطة بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض، للتعامل مع المحتجين وإبعادهم عن سور البيت الأبيض.

واشتعل الغضب في مدن كثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما انتشر في الأيام الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.


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