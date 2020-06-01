رئيس أبوقرقاص في المنيا يتدخل لفض زحام أمام مكتب السجل المدني

شهدت مدينة أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، زحامًا وتكدسًا من المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام فترة طويلة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد "19".

وقال العميد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه كلف نائبه بالانتقال رفقة قوة من رجال الشرطة، لمتابعة الموقف والقضاء على أي تجمعات والعمل على تذليل أي عقبات تواجه سير العمل وتنظيم المواطنين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

ونوه بأن تم التدخل لمنع تجمعات ظهرت أمام فرع أحد البنوك بالمدينة صباح اليوم الإثنين.

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