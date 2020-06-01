محافظ أسيوط يعلن تشكيل لجان متابعة يومية بالمستشفيات لمواجهة كورونا

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية؛ للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها ب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

وأشار إلى تشغيل 14 مستشفى مركزي وعام بمختلف مراكز المحافظة؛ لاستقبال حالات المرضى المشتبه إصابتهم ب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج ومستشفى عزل الراجحي بجامعة أسيوط وعزل المدينة الجامعية للطالبات وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأوضح أنه تم تكثيف الجهود والحملات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.