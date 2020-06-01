أسطورة السلة الأمريكية كريم عبدالجبار: فيروس العنصرية في أمريكا أشد فتكا من كورونا

اعتبر أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كريم عبد الجبار أن فيروس العنصرية الذى يصيب الولايات المتحدة أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرا من دفع الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية إلي حافة الهاوية.

واستهل عبدالجبار مقاله المنشور في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أمس الأحد، بتساؤل مفاده ماذا كان رد فعلك الأول عندما شاهدت مقطع فيديو للشرطي الأبيض وهو راكعًا على عنق جورج فلويد بينما كان فلويد يتألم قائلا: لا أستطيع التنفس؟، مجيبا أنه إذا كنت أبيض، فربما تمتم رعبًا قائلا يا إلهي وتهز رأسك على الظلم القاسي.

وتابع: "أما إذا كنت أسود ، فربما قفزت وأخذت تلعن ما حدث، ربما رميت شيء وأخذت تصرخ، ثم تتذكر الحارسين البيض المتهمين بقتل الشاب ذو البشرة السمراء أحمد أربيري في فبراير. وكيف ادعى رجال شرطة مينيابوليس أن فلويد كان يقاوم الاعتقال لكن مقطع الفيديو الخاص بالواقعة أظهر أن ذلك لم يحدث، بل بدا الضابط وهو جاثم على عنق فلويد هادئًا ومتجردا من الشفقة.

ومضى قائلا: "ربما تفكر أيضًا في الأمريكية التي ادعت أن رجلا ذو بشرة سمراء في حديقة سنترال بارك طلب منها وضع مقود على كلبها، كان يوجه لها تهديدا، أنت تدرك هنا أن الهدف ليس مجرد مجرم أسود مفترض ، بل مجموعة كاملة من الوجوه السوداء. وهنا تبدأ في التساؤل عما إذا كان يجب أن يكون كل السود يرتدون كاميرات على أجسامهم وليس رجال الشرطة".

وتساءل أسطورة كرة السلة الحائز على وسام الحرية الرئاسي، ماذا ترى عندما تجد المتظاهرين السود الغاضبين يتجمعون خارج مراكز الشرطة بقبضات مرفوعة؟ إذا كنت أبيض، ربما تفكر بالتأكيد أنهم لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي، ثم تلاحظ وجوه سوداء تقوم بأعمال نهب وتعتقد أن هذا يؤذي قضيتهم، ثم ترى مركز الشرطة مشتعلاً لتقول إن هذا يعيد القضية للخلف، وفي هذا أنت لست مخطئًا ولكنك لست على حق أيضًا.

وأوضح عبدالجبار أن مجتمع السود اعتاد على العنصرية المؤسسية المتأصلة في التعليم ونظام العدالة والوظائف، مشيرا إلي أنه "على الرغم من أننا نقوم بكل الأشياء التقليدية لرفع مستوى الوعي العام والسياسي فإن الإبرة بالكاد تتزحزح"، مشيرا إلي أنه في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يموت ذوى البشرة السمراء بمعدل أعلى بكثير عن البيض، كما أنهم أول من يفقدون وظائفهم.

وانتقد عبدالجبار تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التى أطلق فيها على المتظاهرين وصف "البلطجية"، وأنهم لصوص من المبرر إطلاق النار عليهم.

ويري عبدالجبار أنه غالبًا ما يتم استخدام الاحتجاجات كذريعة للبعض للاستفادة، تمامًا كما هو الحال عندما يحتفل المشجعون الذين يحتفلون ببطولة فريق رياضي ويحرقون واجهات المتاجر، مؤكدا "لا أريد أن أرى المتاجر المنهوبة أو حتى المباني تحترق، لكن الأمريكيين من أصل أفريقي يعيشون في مبنى محترق منذ سنوات عديدة"،

وأشارا إلي أن العنصرية في أمريكا مثل الغبار في الهواء يبدو غير مرئي حتى تدع الشمس تدخل ثم تراها في كل مكان، وإذ استمر تسليط الضوء على تلك المسألة، سيكون لدينا فرصة لتنظيفه أينما كان.

ورأي أسطورة كرة السلة الأمريكية أنه قد لا يكون الشاغل الرئيسي لمجتمع السود حاليا ما إذا كان المتظاهرون يقفون على مسافة ثلاثة أو ستة أقدام أو ما إذا كانت بعض الأرواح اليائسة تسرق بعض القمصان أو حتى تحرق مركزًا للشرطة ، ولكن ما يشغلهم هو إذا ما كان أبناؤهم وأزواجهم وإخوانهم أو أباؤهم سيقتلون على أيدي رجال الشرطة لمجرد المشي أو الركض أو القيادة. أوما إذا كان كونك أسود البشرة يعني أن تحتمي بمنزلك لبقية حياتك لأن فيروس العنصرية الذي يصيب البلاد أكثر فتكًا من كورونا.

واختتم عبدالجبار مقاله قائلا: "ما يجب أن تراه عندما تشاهد المتظاهرين السود في عصر ترامب وفيروس كورونا هو دفع الناس إلى الهاوية، ليس لأنهم يريدون فتح الحانات وصالونات الأظافر، ولكن لأنهم يريدون العيش، مجرد أن يتنفسوا". وتابع: "ما أريد رؤيته ليس الاندفاع نحو إطلاق حكم (على تلك التصرفات)، بل الاندفاع صوب (تحقيق) العدالة".