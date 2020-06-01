الكويت: شفاء 1513 مصابا بكورونا وارتفاع المتعافين إلى 12899

أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 1513 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 12 ألفا و899 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقال الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، في بيان، إن التحاليل والفحوص المختبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، مؤكدا أن الحالات التي تم شفاءها سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى التخصص تمهيدا لخروجها من المستشفى، خلال اليومين المقبلين.

وكانت الكويت قد سجلت، مساء أمس الأحد، 851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة، وارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت إلى 27043 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 212 حالة.